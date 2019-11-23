"Мешает": Беленюк рассказал о своей адаптации в политике

Новости спорта:Борец пошел в политику, чтобы улучшить условия для спортсменов в Украине.

Украинец борец и депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк рассказал о мечте выиграть золото Олимпиады. По его словам, хоть политика и усложняет выполнение этой цели, но не мешает ей.

«Главная моя мечта детства – это олимпийское золото. Я с девяти лет занимаюсь борьбой и с девяти лет эта мысль засела у меня в голове. Моя политическая деятельность усложнила эту задачу, но пока не мешает», — цитирует Беленюка Xsport.ua.

«Я в борьбе уже 19 лет и мне не нравится то, в каком сейчас положении находиться спорт в Украине. Именно потому я и пошел в политику, чтобы попытаться исправить это».

Напомним, что в октябре Беленюк выступил с заявлением о предстоящем повышении стипендий призерам европейских, мировых и олимпийских соревнований.

Ранее Беленюк заявил, что если придется выбирать между Радой и Олимпийскими играми, то он однозначно выберет Игры.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.