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Макгрегор назвал своих соперников в 2020 году

Макгрегор назвал своих соперников в 2020 году
17:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Конор Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов встретиться с любым бойцом из списка ESPN, в который вошли Хорхе Масвидаль, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Нейт Диаз, Ник Диаз, Камару Усман и Колби Ковингтон.

«Встречусь с любым из этого списка», — написал Конор Макгрегор, прокомментировав запись ESPN о возможном следующем сопернике Макгрегора.

Ранее Макгрегор заявлял, что готов встретиться с Дональдом Серроне или Хорхе Масвидалем в полусреднем весе. Возвращение Макгрегора в октагон ожидается в январе 2020 года.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский титул UFC в лёгком весе.

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На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения (в том числе 9-2 в UFC).

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MMA, UFC, Новости спорта, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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