Украинец выиграл этап Кубка мира по фехтованию

Новости спорта:Третьи места у Ольги Харлан и Романа Свичкаря.

Украинские фехтовальщики удачно начали олимпийский сезон на этапах Кубка мира. Наш шпажист Игорь Рейзлин выиграл этапе в Берне.

Призер чемпионата мира-2019 Игорь Рейзлин завоевал «золото» на этапе Кубка мира в Берне. В финале он победил россиянина Вадима Анохина (11:10). Для Рейзлина это первая в карьере победа на этапе Кубка мира.

Другой украинский шпажист Роман Свичкарь взял «бронзу», уступив в полуфинале Анохину (8:15).

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане. На пути к полуфиналу украинка победила испанку Арасели Наварро и россиянку Софию Позднякову. Однако в шаге от финала Харлан проиграла француженке Манон Брюне (14:15).

Победительницей этапа Кубка мира стала именно Брюне, обыгравшая в финале россиянку Ольгу Никитину (15:12).

Напомним, летом Харлан стала четырехкратной чемпионкой мира по фехтованию в индивидуальной сабле.