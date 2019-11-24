Гимнастка Ризатдинова сразится за победу в шоу Танцы со звездами

Новости спорта:Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова поборется за победу в шоу Танцы со звездами.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова поборется за победу в шоу «Танцы со звездами». Финальный выпуск шоу состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени на 1+1.

Гимнастка танцует в паре с Александром Прохоровым и уже обошла таких именитых конкурентов как Дзідзьо, MARUV, Елена Кравец.

В финале знаменитой спортсменке конкуренцию составят актриса Ксения Мишина и артистка «Дизель шоу» Виктория Булитко.

В последний раз гимнастка принимала участие в соревнованиях в 2017 году, когда стартовала на втором этапе Гран-При, проходившем в Киеве. Она выступила в многоборье, выполнив упражнение с обручем, после чего снялась с соревнований, сославшись на обострение давней травмы стопы.

Ранее в шоу «Танцы со звездами» выступал также украинский боксер Денис Беринчик. Он соревновался в паре с Екатериной Белявской.