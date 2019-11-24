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Магучих: У меня останутся незабываемые воспоминания

Магучих: У меня останутся незабываемые воспоминания
16:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ярослава Магучих рассказала о своих эмоциях после того, как его признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своих эмоциях после того, как его признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Спортсменка стала обладательницей награды World Athletics Awards в номинации Rising Star.

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, который подарил мне первый взрослый ЧМ. Я была рада уже тому, что квалифицировалась на мировое первенство в Дохе, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", - цитирует Магучих официальный сайт ФЛАУ.

Отметим, что в этом году Магучих также стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Ярослава Магучих.
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