Магучих: У меня останутся незабываемые воспоминания

Новости спорта:Ярослава Магучих рассказала о своих эмоциях после того, как его признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своих эмоциях после того, как его признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Спортсменка стала обладательницей награды World Athletics Awards в номинации Rising Star.

"Очень благодарна World Athletics и всем организаторам церемонии награждения. Эта победа для меня очень ценна. У меня останутся незабываемые воспоминания о 2019 году, который подарил мне первый взрослый ЧМ. Я была рада уже тому, что квалифицировалась на мировое первенство в Дохе, вероятно, еще и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль", - цитирует Магучих официальный сайт ФЛАУ.

Отметим, что в этом году Магучих также стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы.