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Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии

Знай наших: Верняев завоевал золото на Кубке мира в Германии
08:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе.

Гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе. Украинец стал лучшим в соревнованиях на параллельных брусьях.

Верняев набрал 15,400 балла при базе 6,7. Такие же баллы набрал и китаец Ю Хао, однако чистота исполнения была выше у Верняева, поэтому золото забрал украинский спортсмен.

Видео выступления Олега на брусьях:

 
 
 
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Cottbus World Cup 2019 Another gold medal for Oleg on Parallel Bars . . #gymnast #gymnastics #parallelbars #olegverniaiev #mensgymnastics #gymnasticsvideo #gymnasticsvideos #artisticgymnastics #cottbus2019 #worldcupgymnastics #cottbus #ukrainiangymnastics

Публикация от Zhoxxyy-mnastics (@zhoxxyy)

Кроме того, две медали в копилку национальной сборной принесли Игорь Радивилов и Диана Варинская. Радивилов стал первым в опорном прыжке с результатом 14,849 балла.

Что касается Варинской, то украинка завоевала серебро на бревне. Диана уступила меньше двух десятых балла японской спортсменке Ураре Асикаве — 13,533 против 13,700 балла.

Завершали финальный этап соревнования в вольных упражнениях, где золотую медаль сумела завоевать Анастасия Бачинская. Украинка показала одну из лучших комбинаций в сезоне и набрала 15,533 балла, что стало недосягаемым для соперниц.

Вчера сообщалось, что Верняев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе. Украинец сумел зацепиться за тройку лучших в упражнениях на коне.

В октябре Верняев выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.

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Гимнастика, Кубок мира, Олег Верняев, Новости гимнастики.
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