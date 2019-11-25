Биатлон: расписание всего сезона 2019/20

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону 2019-2020. В рамках сезона, который продлится до 22 марта, состоится девять этапов.
Календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020
1-й этап. Эстерсунд, Швеция (30 ноября - 8 декабря)
30 ноября – сингл-микст 30 ноября – смешанная эстафета
1 декабря – спринт (мужчины)
1 декабря – спринт (женщины)
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – эстафета (мужчины)
8 декабря – эстафета (женщины)
2-й этап. Хохфильцен, Австрия (13-15 декабря)
13 декабря – спринт (женщины)
13 декабря – спринт (мужчины)
14 декабря – эстафета (женщины)
14 декабря – гонка преследования (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – эстафета (мужчины)
3-й этап. Анси, Франция (19-22 декабря)
19 декабря – спринт (мужчины)
20 декабря – спринт (женщины)
21 декабря – гонка преследования (мужчины)
21 декабря – гонка преследования (женщины)
22 декабря – масс-старт (мужчины)
22 декабря – масс-старт (женщины)
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❄️MEMORIES OF LAST WINTER Jurassic Biathlon - @soldierhollow's dinosaur was one of the most memorable fans of the previous season! Which prehistoric creatures are we going to see along the tracks in the next few months? #biathlonfamily #biathlon @nordicfocus Manzoni
4-й этап. Оберхоф, Германия (9-12 января)
9 января – спринт (женщины)
10 января – спринт (мужчины)
11 января – эстафета (женщины)
11 января – эстафета (мужчины)
12 января – масс-старт (женщины)
12 января – масс-старт (мужчины)
5-й этап. Рупольдинг, Германия (15-19 января)
15 января – спринт (женщины)
16 января – спринт (мужчины)
17 января – эстафета (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – гонка преследования (женщины)
19 января – гонка преследования (мужчины)
6-й этап. Поклюка, Словения (23-26 января)
23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
24 января – индивидуальная гонка (женщины)
25 января – сингл-микст
25 января – смешанная эстафета
26 января – масс-старт (мужчины)
26 января – масс-старт (женщины)
7-й этап. Нове Место, Чехия (5-8 марта)
5 марта – спринт (женщины)
6 марта – спринт (мужчины)
7 марта – эстафета (женщины)
7 марта – эстафета (мужчины)
8 марта – масс-старт (женщины)
8 марта – масс-старт (мужчины)
8-й этап. Контиолахти, Финляндия (12-15 марта)
12 марта – спринт (мужчины) 13 марта – спринт (женщины)
14 марта – гонка преследования (мужчины)
14 марта – гонка преследования (женщины)
15 марта – сингл-микст 15 марта – смешанная эстафета
9-й этап. Холменколлен, Норвегия (20-22 марта)
20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – гонка преследования (женщины)
21 марта – гонка преследования (мужчины)
22 марта – масс-старт (женщины)
22 марта – масс-старт (мужчины)
Чемпионат мира-2020 пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.
Все гонки сезона покажут на «UA:Перший».