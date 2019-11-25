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Биатлон: расписание всего сезона 2019/20

Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
15:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Кубок мира стартует 30 ноября 2019 года и продлится до 22 марта 2020 года.

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону 2019-2020. В рамках сезона, который продлится до 22 марта, состоится девять этапов.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020

1-й этап. Эстерсунд, Швеция (30 ноября - 8 декабря)

30 ноября – сингл-микст 30 ноября – смешанная эстафета

1 декабря – спринт (мужчины)

1 декабря – спринт (женщины)

4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)

5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря – эстафета (мужчины)

8 декабря – эстафета (женщины)

Франция объявила состав на первый этап Кубка мира

2-й этап. Хохфильцен, Австрия (13-15 декабря)

13 декабря – спринт (женщины)

13 декабря – спринт (мужчины)

14 декабря – эстафета (женщины)

14 декабря – гонка преследования (мужчины)

15 декабря – гонка преследования (женщины)

15 декабря – эстафета (мужчины)

Полный состав сборной Украины на стартовый этап

3-й этап. Анси, Франция (19-22 декабря)

19 декабря – спринт (мужчины)

20 декабря – спринт (женщины)

21 декабря – гонка преследования (мужчины)

21 декабря – гонка преследования (женщины)

22 декабря – масс-старт (мужчины)

22 декабря – масс-старт (женщины)

4-й этап. Оберхоф, Германия (9-12 января)

9 января – спринт (женщины)

10 января – спринт (мужчины)

11 января – эстафета (женщины)

11 января – эстафета (мужчины)

12 января – масс-старт (женщины)

12 января – масс-старт (мужчины)

5-й этап. Рупольдинг, Германия (15-19 января)

15 января – спринт (женщины)

16 января – спринт (мужчины)

17 января – эстафета (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – гонка преследования (женщины)

19 января – гонка преследования (мужчины)

6-й этап. Поклюка, Словения (23-26 января)

23 января – индивидуальная гонка (мужчины)

24 января – индивидуальная гонка (женщины)

25 января – сингл-микст

25 января – смешанная эстафета

26 января – масс-старт (мужчины)

26 января – масс-старт (женщины)

7-й этап. Нове Место, Чехия (5-8 марта)

5 марта – спринт (женщины)

6 марта – спринт (мужчины)

7 марта – эстафета (женщины)

7 марта – эстафета (мужчины)

8 марта – масс-старт (женщины)

8 марта – масс-старт (мужчины)

8-й этап. Контиолахти, Финляндия (12-15 марта)

12 марта – спринт (мужчины) 13 марта – спринт (женщины)

14 марта – гонка преследования (мужчины)

14 марта – гонка преследования (женщины)

15 марта – сингл-микст 15 марта – смешанная эстафета

9-й этап. Холменколлен, Норвегия (20-22 марта)

20 марта – спринт (женщины)

20 марта – спринт (мужчины)

21 марта – гонка преследования (женщины)

21 марта – гонка преследования (мужчины)

22 марта – масс-старт (женщины)

22 марта – масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира-2020 пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.

Все гонки сезона покажут на «UA:Перший».

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Эстерсунд.
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