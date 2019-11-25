Гандбол: Украина заняла третье место в Польше

Новости спорта:Украина заняла третье место на гандбольном турнире в Польше.

Женская сборная Украины по гандболу заняла третье место на международном турнире в Польше, который проводился в Люблине по случаю 450-летия Люблинской Унии.

Украинские гандболистки в последнем матче контрольного турнира в Люблине победили Литву со счетом 27:22 (15:11) и в итоге заняли 3 место. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Самой результативной в составе команды Натальи Ляпиной стала Леся Смолинг, на ее счету 7 мячей.

В матче за титул Польша нанесла поражение Беларуси со счетом 34:29.

В первом туре Украина проиграла Беларуси со счетом 22:31, во втором туре матч Польша - Украина завершился со счетом 30:17.

Итоговый зачет после трех туров: Польша – 6 очков, Беларусь – 4, Украина – 2, Литва – 0.

Напомним, что следующие матчи в отборе Евро-2020 женская сборная Украины по гандболу проведет в марте 2020 года против Фарерских островов, а завершится квалификационный турнир майскими поединками против Румынии и Польши.