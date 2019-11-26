Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA

Бьорндален рассказал о своей адаптации к тренерской карьере

Бьорндален рассказал о своей адаптации к тренерской карьере
11:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Биатлонист боялся стать жестким наставником.

Многократный Олимпийский чемпион Уле-Айнер Бьорндален накануне нового биатлонного сезона поделился мыслями о своей тренерской карьере.

«Это работа мечты, потому что я любил спорт как спортсмен. Я не могу сказать, что люблю свою карьеру тренера.

Вы должны быть настолько творческими и развиваться каждый день. Постоянно возникают проблемы, и вам нужно справиться с таким количеством людей (30), с другой культурой, но эти фантастические спортсмены ценят то, что мы делаем.

Я могу быть спокойным и возбужденным. Я был довольно спокоен в первом периоде, но сейчас я более прямолинеен, потому что сезон ближе, и я знаю их лучше.

Когда я стал тренером, я боялся, что буду слишком жестким. Если бы я делал только то, что думаю, я бы был слишком жестким», – цитирует Уле IBU.

Ранее, Бьорндален рассказал о целях китайской команды на грядущий сезон. Он также отметил, что представители Поднебесной одни из лучших в стрельбе.

Новый биатлонный сезон стартует 30 ноября. В шведском Эстерсунде состоятся смешанные эстфеты, индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Уле-Айнер Бьорндален.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
04 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
05 Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь