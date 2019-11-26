Бьорндален рассказал о своей адаптации к тренерской карьере

Новости спорта:Биатлонист боялся стать жестким наставником.

Многократный Олимпийский чемпион Уле-Айнер Бьорндален накануне нового биатлонного сезона поделился мыслями о своей тренерской карьере.

«Это работа мечты, потому что я любил спорт как спортсмен. Я не могу сказать, что люблю свою карьеру тренера.

Вы должны быть настолько творческими и развиваться каждый день. Постоянно возникают проблемы, и вам нужно справиться с таким количеством людей (30), с другой культурой, но эти фантастические спортсмены ценят то, что мы делаем.

Я могу быть спокойным и возбужденным. Я был довольно спокоен в первом периоде, но сейчас я более прямолинеен, потому что сезон ближе, и я знаю их лучше.

Когда я стал тренером, я боялся, что буду слишком жестким. Если бы я делал только то, что думаю, я бы был слишком жестким», – цитирует Уле IBU.

Ранее, Бьорндален рассказал о целях китайской команды на грядущий сезон. Он также отметил, что представители Поднебесной одни из лучших в стрельбе.

Новый биатлонный сезон стартует 30 ноября. В шведском Эстерсунде состоятся смешанные эстфеты, индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты.