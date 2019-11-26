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Диллашоу нацелился на бой с Мейвезером

Диллашоу нацелился на бой с Мейвезером
14:36 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:У Диллашоу есть время на бокс, поскольку в MMA у него двухлетняя дисквалификация.

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (16-4) заявил, что может победить на ринге легенду бокса Флойда Мейвезера (50-0, в боксе). Слова бойца приводит портал bjpenn.com.

«У меня есть весь год (время, оставшееся по дисквалификации за употребление допинга, - ред.), чтобы внести необходимые изменения в тренировочный процесс и стать боксером. Я знаком с некоторыми выдающимися людьми из мира бокса. Я тренировался с Ломаченко и Кроуфордом.

Флойд не сможет измотать меня или финишировать. Я имею отличное кардио. Думаю, у нас получится очень конкурентный бой.

Мне хотелось получить поединок с Мейвезером не из-за денег, а чтобы окончательно доказать, что бойцы UFC могут на равных драться в ринге. Я думаю, Макгрегор отлично показал, на что мы способны. Наши передвижения необычны для боксеров, и им тяжело подстроиться.

Мне очень интересно подраться с Флойдом, и сейчас у меня достаточно времени для подготовки».

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Флойд Мейвезер, MMA, UFC, Ти Джей Диллашоу.
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