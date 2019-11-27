Йоханнес Бе: В новом сезоне я выступлю хуже

Новости спорта:Йоханнес Бе поделился мыслями о предстоящем сезоне.

Обладатель Большого хрустального глобуса по итогам прошлого сезона Йоханнес Бе поделился мыслями о предстоящем сезоне. По его словам, будет тяжело держать планку, которую он задал себе во время прошлого сезона.

«Не думаю, что повторить то, что я сделал в прошлом сезоне возможно. Вероятно, я выступлю в новом сезоне хуже. Конечно, лучше не думать об этом, но прошлый сезон был слишком хорош», – приводит слова Йоханнеса Eurosport Nederland.

«Сейчас я должен быть сфокусирован на том, что смогу сделать в будущем, а не на том, что делал раньше».

Ранее норвежец заявил о том, что намерен взять золото чемпионата мира в Антхольце, несмотря на пропуск нескольких этапов в связи с рождением ребенка.

Также, после предсезонных гонок в Шушене биатлонист выразил сомнения относительно готовности к сезону. В спринтерской гонке Йоханнес показал 4-й результат, в масс-старте Бе финишировал 6-м.

Новый биатлонный сезон стартует 30 ноября. В первый соревновательный день состоятся смешанная и одиночная смешанная эстафета. Далее в программе Эстерсунда индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты.