Глава USADA призывает отстранить от Олимпиады всех российских спортсменов

Новости спорта:Он считает, что таким лишь столь жестким наказанием можно повлиять на Россию.

Глава Антидопингового агенства США (USADA) Трэвис Тигарт считает, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) должно ужесточить свое отношение к российским спортсменам и запретить им всем участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

«WADA должно стать более жестким и наложить все ограничения на участие российских спортсменов на Олимпийских играх, которые разрешены правилами», — цитирует Тигарта BBC.

«Только такая решительная реакция может привлечь внимание России, чтобы изменить поведение и защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают лучшего, чем циничный, слабый ответ на неоднократные требования к соблюдению правил».

Ранее представители WADA рекомендовали отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на 4 года.

Напомним, что ВАДА предложило лишить РУСАДА статуса соответствия, что существенно приблизило Россию к возможному отстранению от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. В октябре подмену данных Московской антидопинговой лаборатории подтвердил глава российского агенства Юрий Ганус.