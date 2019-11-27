Состав сборной Италии на первый этап Кубка мира по биатлону

Новости спорта:Тренерский штаб сборной Италии определился с составами мужской и женской команд страны на первый этап нового биатлонного сезона.

Тренерский штаб сборной Италии определился с составами мужской и женской команд страны на первый этап нового биатлонного сезона, который пройдет в шведском Эстерсунде, сообщает Fondoitalia.it.

Мужская сборная в себя включает Доминика Виндиша, Лукаса Хофера, Томаса Бормолини, Джузеппе Монтелло и Даниэле Каппелари.

В составе женской команды в Швецию отправятся действующая победительница Кубка мира Доротея Вирер, а также Лиза Витоцци, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.

Этап Кубка мира в Эстурсунде включает в себя смешанную эстафету, спринт, индивидуальную гонку, а также эстафеты. Он продлится с 30 ноября по 8 декабря.