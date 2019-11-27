Волейбол: у Химика второе поражения в Лиге чемпионов

Новости спорта:Волейболистки “Химика” потерпели второе поражение в Лиге чемпионов.

Волейболистки южненского клуба “Химик”, которые первыми в истории украинского волейбола пробились в групповой этап Лиги чемпионов, потерпели второе поражение.

Поединок “Химик”- ЛКС (Лодзь, Польша) состоялся 26 ноября в рамках 2 тура группового этапа ЛЧ и завершился со счетом 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15). Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

“Южненским волейболисткам действительно стоит поаплодировать за подаренную всем надежду и, в конце концов, историческое первое очко в рамках групповых турниров Лиги чемпионов. Надеемся, это, все же, не предел их возможностей в нынешних соревнованиях”, - говорится в сообщении.

Матч проходил на арене южненского ФСК “Олимп” в присутствии 1550 зрителей.

Напомним, что поединок “Новара” (Италия) - “Химик” 1-го тура волейбольной Лиги чемпионов, который состоялся 20 ноября в Pala Igor Gorgonzola, завершился со счетом 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

Свой следующий матч в квартете С “Химик” проведет 17 декабря. В Южном подопечные Евгения Николаева будут принимать немецкий “Штутгарт”.