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Мотор добыл первую победу в Лиге чемпионов

Мотор добыл первую победу в Лиге чемпионов
20:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Чемпион Украины сохраняет шансы на выход из группы.

Мотор в десятом туре гандбольной Лиги чемпионов дома встретился с Порту. Чемпион Украины обыграл португальский клуб со счетом 33:29.

На большой перерыв Мотор ушел с преимуществом в три мяча (19:16). В начале второго тайма Порту удалось сравнять счет, но украинский клуб сделал еще один рывок и добыл победу с разницей в четыре мяча.

Лига чемпионов. Группа B. 10-й тур

Мотор (Украина) — Порту (Португалия) 33:29 (19:16, 14:13)

Для Мотора — это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого украинский клуб дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.

Девушка героя Шахтера Манора Соломона (Фото)

Украинский клуб с 4 очками остается на последнем месте в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

В 11-м туре Лиги чемпионов Мотор 9 февраля дома примет БГК имени Мешкова.

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Гандбол, Лига Чемпионов, ГК Мотор, Мотор.
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