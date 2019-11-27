Мотор добыл первую победу в Лиге чемпионов

Новости спорта:Чемпион Украины сохраняет шансы на выход из группы.

Мотор в десятом туре гандбольной Лиги чемпионов дома встретился с Порту. Чемпион Украины обыграл португальский клуб со счетом 33:29.

На большой перерыв Мотор ушел с преимуществом в три мяча (19:16). В начале второго тайма Порту удалось сравнять счет, но украинский клуб сделал еще один рывок и добыл победу с разницей в четыре мяча.

Лига чемпионов. Группа B. 10-й тур

Мотор (Украина) — Порту (Португалия) 33:29 (19:16, 14:13)

Для Мотора — это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого украинский клуб дважды сыграл вничью и семь раз проиграл.

Украинский клуб с 4 очками остается на последнем месте в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

В 11-м туре Лиги чемпионов Мотор 9 февраля дома примет БГК имени Мешкова.