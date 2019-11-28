Лесников рассказал о задачах женской сборной Украины по биатлону

Старший тренер женской национальной украинской команды Валерий Лесников поведал, какие задачи стоят перед биатлонистками на грядущем Кубке мира.
"Пока что в этом сезоне мы говорим о сохранении квоты. Что касается перспектив борьбы за максимальную, будем рассматривать эту вероятность, исходя из результативности наших выступлений в начале сезона. Как начнут взрослые девочки, и как сможет подхватить молодежь.
Если сможем обходиться без провалов, тогда будем рассчитывать и на более высокие позиции в Кубке наций. У многих команд составы омолодились, появились новые люди – и они проводят очень серьезную подгтовку. Даже по тем сборным, которых мы видели на совместных сборах: итальянки, француженки, словацкие девушки выглядят очень сильно", - рассказал специалист.