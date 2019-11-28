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Лесников рассказал о задачах женской сборной Украины по биатлону

Лесников рассказал о задачах женской сборной Украины по биатлону
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Валерий Лесников поведал, какие задачи стоят перед биатлонистками на грядущем Кубке мира.

Старший тренер женской национальной украинской команды Валерий Лесников поведал, какие задачи стоят перед биатлонистками на грядущем Кубке мира.

"Пока что в этом сезоне мы говорим о сохранении квоты. Что касается перспектив борьбы за максимальную, будем рассматривать эту вероятность, исходя из результативности наших выступлений в начале сезона. Как начнут взрослые девочки, и как сможет подхватить молодежь.

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Если сможем обходиться без провалов, тогда будем рассчитывать и на более высокие позиции в Кубке наций. У многих команд составы омолодились, появились новые люди – и они проводят очень серьезную подгтовку. Даже по тем сборным, которых мы видели на совместных сборах: итальянки, француженки, словацкие девушки выглядят очень сильно", - рассказал специалист.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Валерий Лесников.
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