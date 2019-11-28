Украинский арбитр подозревается в организации договорных матчей

Новости спорта:Под подозрение попал действующий глава судейского корпуса аматорского футбола.

Украинский арбитр Владислав Дорош подозревается в организации договорных матчей, сообщает glavcom.ua. Действующий глава судейского корпуса аматорского футбола и действующий арбитр ПФЛ является участником коррупционной схемы, в которой также замешан ряд команд Первой лиги — Волынь, МФК Николаев, Горняк-Спорт и распавшийся ФК Полтава.

По информации glavcom.ua, под подозрение попали три матча сезона 2017-2018 гг. Это Волынь — Полтава (2:0), Волынь — МФК Николаев (0:1) и МФК Николаев — Горняк-Спорт (1:0). Все матчи объединяет фамилия главного арбитра встречи — Владислава Дороша. Сообщается, что после этих матчей Дорош получал денежные переводы, после чего распределял сумму на своих помощников и наблюдателя арбитража.

Матч Волынь — Полтава состоялся 06.10.2017. Арбитраж матча: Дорош, Ардашева, Витт, Холявко; наблюдатель арбитража — Зань. На карточку Дороша спустя три дня пришло 40000 гривен от экс-арбитра, а тогда наблюдателя арбитража Мирона Биця. Перечисление денег: Ардашевой и Витту — 8 тысяч гривен, Заню — 8040 гривен, Холявку — 1000 гривен.

Матч Волынь — МФК Николаев состоялся 18.04.2018. Арбитраж матча: Дорош, Дорошенко, Соботюк, Подригуля; наблюдатель арбитража — Васюта. На карточку Дороша спустя два дня пришло 69000 гривен от экс-футболиста Сергея Чернякова. Перечисление денег: 13500 тысяч гривен Дорошенко и Соботюку, 1005 гривен Подрыгуле, 13500 гривен — Васюте.

Матч МФК Николаев — Горняк-Спорт состоялся 02.05.2018 года. Арбитраж матча: Дорош, Литвинов, Вишневский, Миланич; наблюдатель арбитража — Бурмыч. Спустя два дня на карточку Дороша пришло 23500 гривен от администратора МФК Николаев Андрея Токарского. Перечисление денег: 4700 гривен — Вишневскому, 4900 гривен — Бурмычу.

В мае прошлого года Нацполиция опубликовала видео, в котором рассказала о причастности к договорным матчам большинства украинских клубов, а также множества арбитров и других лиц, связанных с футбольной деятельностью. В рамках расследования правоохранительные органы задерживали и предъявляли подозрения арбитрам и футболистам.

В конце июня 2018 года Нацполиция провела обыски у подозреваемых в организации договорных матчей. В Нацполиции уже имеют всю доказательную базу и передадут ее в комитет по этике и честной игре для дальнейшего рассмотрения в КДК ФФУ.