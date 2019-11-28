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Лидер сборной Украины по футзалу: В Черкассах сыграем сильным составом

Лидер сборной Украины по футзалу: В Черкассах сыграем сильным составом
15:39 Сегодня Телеграф Ассоциация футзала Украины

Новости спорта:Николай Белоцерковец поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

В первые дни зими, 2 и 3 декабря, сборная Украины по футзалу впервые сыграет в Черкассах. Сине-желтые проведут два товарищеских матча против сборной Хорватии. Один из лидеров нашей команды Николай Белоцерковец поделился ожиданиями от предстоящих матчей:

Вы по определенным причинам пропустили матчи основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2020. Насколько приятно снова вернуться в состав сборной?

- Всегда приятно приезжать в расположение сборной. Матчи с Хорватией - это один из последних этапов подготовки к элитному раунду европейской квалификации к чемпионату мира-2020. Нужно провести эти две встречи на должном уровне. Соперник достаточно непростой. Балканские команды всегда отличаются своей фактурой. В матчах с хорватами будет много силовой борьбы, но нашей дополнительным преимуществом станет поддержка болельщиков.

- Недавно сборная Украины уже встречалась с Хорватией в Запорожье. Насколько отличаться эти поединки?

- Когда они приезжали в Запорожье, в их составе было много молодых исполнителей, которых просматривал тренерский штаб сборной. Также эти матчи стали для них хорошим опытом перед юношеским Евро-2019. Думаю, на этот раз нам будет противостоять более опытных исполнителей, ведь для обеих команд эти товарищеские матчи - важнейший этап подготовки для будущих официальных встреч. Считаю, что поединки в Черкассах будут для нас тяжелыми. Однако, тем и интереснее будет противостоять будущему сопернику.

- Сборная Украины впервые сыграет в Черкассах. Насколько Вам будет интересно провести матчи в этом городе в составе национальной команды?

- В этом сезоне здесь проходил матч за Суперкубок Украины, ранее также немало кубковых встреч происходило именно в этом городе. Сам зал и паркет мне нравятся. Надеюсь, что жители Черкасс придут и поддержат нас!

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