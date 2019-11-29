Макгрегор вернется в октагон 18 января: назван соперник

Новости спорта:Конор Макгрегор 18 января проведет поединок против американца Дональда Серроне.

Ирландский одиозный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 18 января проведет поединок против американца Дональда Серроне, сообщает ESPN.

Возвращение бывшего чемпиона UFC в октагон состоится в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 246.

Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

После неудачи в бою с Хабибом бойцы и их команды подрались после поединка. Макгрегор получил наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев и штрафа суммой 50 тысяч долларов.

Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре.