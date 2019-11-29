Макгрегор вернется в октагон 18 января: назван соперник

Ирландский одиозный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор 18 января проведет поединок против американца Дональда Серроне, сообщает ESPN.
Возвращение бывшего чемпиона UFC в октагон состоится в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 246.
Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
После неудачи в бою с Хабибом бойцы и их команды подрались после поединка. Макгрегор получил наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев и штрафа суммой 50 тысяч долларов.
Дональд Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре.