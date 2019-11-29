Еще один допинговый скандал в мире спорта

Новости спорта:Допинговый скандал в Австрии: лыжников дисквалифицировали на четыре года.

Международная федерация лыжных видов (FIS) сообщила о дисквалификации лыжников, замешанных в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

На 4 года отстранены австрийцы Макс Хаукен и Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также Алексей Полторанин из Казахстана, задержанные в феврале во время антидопингового рейда на турнире. Об этом сообщает Tribuna.com.

Спортсмены подозревались в переливании крови, употреблении допинга и сотрудничестве с доктором Марком Шмидтом.

Также на 4 года дисквалифицированы эстонский лыжник Алго Кярпят, признавшийся в употреблении допинга, тренер сборной Эстонии Мати Алавер и отец Андреаса Веерпалу двукратный олимпийский чемпион Андрус Веерпалу, причастный к нарушениям антидопинговых правил в качестве руководителя.

“На данный момент наше расследование не закончено, поэтому мы не можем дать других деталей, кроме как озвучить имя”, - отметила антидопинговый директор FIS Сара Фуссек.