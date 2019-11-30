УХЛ: Днепр в третий раз в сезоне разгромил Динамо (Видео)

Новости спорта:Клуб из Херсона достиг отметки в 100 заброшенных шайб.

В матче 19-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" разгромил дома харьковское "Динамо" 12:0. Об этом сообщает Укринформ.

Клуб из Херсона добыл 14 победу и достиг отметки в 100 заброшенных шайб. "Днепр" не испытал проблем в матче с харьковским "Динамо" - 12:0. У победителей шайбы забросили: Дорофеев (трижды), Янишевский Кузьмик, Каракулько, Пугачев, Белоусов, Липсбергс, Луговой, Коваленко, Целогородцев.

Лидирует в чемпионате "Кременчуг", который набрал 47 очков в 18 матчах. На втором месте "Днепр" - 41 (18), "Донбасс" третий - 34 (16).

Напомним, в перенесенном матче 16-го тура УХЛ "Донбасс" обыграл дома "Днепр" в серии буллитов 2:1.