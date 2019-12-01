Биатлон 1 декабря: где и когда смотреть гонки

Сегодня, 1 декабря, в первый день зимы, в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин в рамках первого этапа Кубка мира биатлонного сезона 2019-2020.
Приятно. что от Украины заявлен капитан Дмитрий Пидручный.
Швеция Остерсунд. Кубок мира
Спринт. Мужчины (13:30)
18. Дмитрий Пидручный
23. Артем Прима
54. Антон Дудченко
55. Руслан Ткаленко
95. Тарас Лесюк
Спринт. Женщины (16:30)
21. Анастасия Меркушина
33. Вита Семеренко
35. Валя Семеренко
67. Дарья Блашко
94. Надежда Белкина
Обе гонки в прямом эфире покажут на канале UA-Перший.