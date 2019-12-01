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Биатлон 1 декабря: где и когда смотреть гонки

Биатлон 1 декабря: где и когда смотреть гонки
10:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:После стартовых эстафет сегодня пройдут спринтерские гонки.

Сегодня, 1 декабря, в первый день зимы, в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин в рамках первого этапа Кубка мира биатлонного сезона 2019-2020.

Приятно. что от Украины заявлен капитан Дмитрий Пидручный.

Швеция Остерсунд. Кубок мира

Спринт. Мужчины (13:30)

18. Дмитрий Пидручный

23. Артем Прима

54. Антон Дудченко

55. Руслан Ткаленко

95. Тарас Лесюк

Спринт. Женщины (16:30)

21. Анастасия Меркушина

33. Вита Семеренко

35. Валя Семеренко

67. Дарья Блашко

94. Надежда Белкина

Эстерсунд: результаты смешанной эстафеты 30 ноября

Обе гонки в прямом эфире покажут на канале UA-Перший.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Эстерсунд.
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