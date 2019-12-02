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Украинка Басова завоевала серебро на Кубке мира по велотреку

Украинка Басова завоевала серебро на Кубке мира по велотреку
07:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка Любовь Басова стала серебряной призеркой этапа Кубка мира в Гонконге.

Украинка Любовь Басова стала серебряной призеркой этапа Кубка мира в Гонконге. Она заняла в кейрине второе место, уступив только кореянке Хьечжин Ли. Бронзовую медаль выиграла японка Юка Кобаяси.

Отметим, что ранее Басова не преодолела барьер квалификации в индивидуальном спринте, заняв 31-е место. Еще одна украинка Елена Старикова остановилась за шаг до подиума, заняв 4-е место. От третьего места Старикова отстала всего на 0,002 секунды.

В скрэтче Анна Соловей не смогла отобраться в финал, а в мэдисоне Оксана Клячина и Анна Нагорная заняли 10-е место.

Украинская биатлонистка вошла в топ-10 в спринте

В кейрине у мужчин украинец Дмитрий Стовбецкий занял 19-е итоговое место.

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Велотрек, Кубок мира, Любовь Басова, Юка Кобаяси.
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