Грандиозно: планы Макгрегора на 2020 год

Новости спорта:Конор хочет сразиться с Нурмагомедовым в конце следующего года.

Именитый инсайдер Ариэль Хельвани поделился информацией, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собирается активно провести 2020 год. Он полагает, что ирландский боец проведет три поединка в следующем году.

"Макгрегор планирует три матча в 2020 гоу. После поединка с Серроне ему хотелось бы летом или весной провести следующий бой. Может быть, это будут Масвидаль или Нейт Диаз.

А последним станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он хочет с ним сразиться в Москве, если он еще будет чемпионом, ведь Конор хочет титул", - приводит его слова ESPN.

Напомним, что Серроне и Макгрегор определят сильнейшего 18 января, в Лас-Вегасе, в рамках шоу UFC 246.