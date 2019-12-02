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Грандиозно: планы Макгрегора на 2020 год

Грандиозно: планы Макгрегора на 2020 год
07:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Конор хочет сразиться с Нурмагомедовым в конце следующего года.

Именитый инсайдер Ариэль Хельвани поделился информацией, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор собирается активно провести 2020 год. Он полагает, что ирландский боец проведет три поединка в следующем году.

"Макгрегор планирует три матча в 2020 гоу. После поединка с Серроне ему хотелось бы летом или весной провести следующий бой. Может быть, это будут Масвидаль или Нейт Диаз.

А последним станет россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он хочет с ним сразиться в Москве, если он еще будет чемпионом, ведь Конор хочет титул", - приводит его слова ESPN.

Холлоувэй похвалил Макгрегора

Напомним, что Серроне и Макгрегор определят сильнейшего 18 января, в Лас-Вегасе, в рамках шоу UFC 246.

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Все по теме:

UFC, Конор Макгрегор, Нейт Диаз, Ариэль Хельвани.
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