Шиффрин выиграла слалом в Киллингтоне

Новости спорта:Вчера, 1 декабря, в Киллингтоне состоялся женский слалом

Вчера в Киллингтоне состоялся женский слалом. Победу одержала Микаэла Шиффрин. Для американки это 62-я победа на Кубке мира.

Второй результат с отставанием 2.29 секунды показала Петра Вльгова. Тройку сильнейших замкнула шведка Анна Свенн Ларссон, которая проиграла Микаэле 2.73 секунды.

Украинские горнолыжницы не принимали участие в соревнованиях. С полными результатами вы можете ознакомиться на официальном сайте FIS.

Стоит отметить, что днем ранее в Киллингтоне состоялись соревнования в слалом-гиганте. Свою первую победу в карьере отпраздновала Марта Бассино. Фредерика Бриньоне и Микаэла Шиффрин дополнили тройку сильнейших.