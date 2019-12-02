Шиффрин выиграла слалом в Киллингтоне

Вчера в Киллингтоне состоялся женский слалом. Победу одержала Микаэла Шиффрин. Для американки это 62-я победа на Кубке мира.
Второй результат с отставанием 2.29 секунды показала Петра Вльгова. Тройку сильнейших замкнула шведка Анна Свенн Ларссон, которая проиграла Микаэле 2.73 секунды.
Украинские горнолыжницы не принимали участие в соревнованиях. С полными результатами вы можете ознакомиться на официальном сайте FIS.
Стоит отметить, что днем ранее в Киллингтоне состоялись соревнования в слалом-гиганте. Свою первую победу в карьере отпраздновала Марта Бассино. Фредерика Бриньоне и Микаэла Шиффрин дополнили тройку сильнейших.