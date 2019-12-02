Фуркад оценил свои перспективы в новом биатлонном сезоне

Новости спорта:Мартен Фуркад прокомментировал свой результат (5-е место) в первой личной гонке сезона и отметил, что доволен своим физическим состоянием.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свой результат (5-е место) в первой личной гонке сезона и отметил, что доволен своим физическим состоянием.

«Стрельбу стоя лучше забыть. Я не мог сосредоточиться. В начале стрельбы подул ветер, который мне помешал.

Йоханнес Бе был рядом и также перестал стрелять. Однако ему удалось собраться после паузы, а мне – нет. Я расстроен.

В целом гонка получилась отличной. Несмотря на два промаха, я доволен тем, что сражался на последнем круге. Я доволен динамикой и чувствую, что могу выложиться еще сильнее. Это дарит облегчение.

Я ощущаю, что вновь могу бороться на лыжне. Мне не будет так тяжело, как в прошлом сезоне», – приводит слова Мартена Ski Chrono.

Кубок мира продолжится 4 декабря мужской индивидуальной гонкой. Далее в программе Эстерсунда также классические эстафеты. Следующий спринт состоится в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.