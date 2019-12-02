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Хоккей: регулярный чемпионат подошел к своему экватору

Хоккей: регулярный чемпионат подошел к своему экватору
16:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Анонс 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Завтра, 3 декабря, стартует 20-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари- Матч, в рамках которого «Ледяные Волки» отправятся в гости к действующему чемпиону Украины, «Белый Барс» сразится с харьковским МХК «Динамо», а «Кременчук» попробует продлить свою победу серию в Херсоне. 

3 декабря 

18:30 «Донбасс» — «Ледяные Волки», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua 

Тур в Дружковке начнут действующие чемпионы Украины, которые на данном этапе чемпионата занимают третью строчку в турнирной таблице, и столичные «Ледяные Волки», занимающие пятое место. 

Исходя из того, что дончане дважды потерпели поражение от "горожан" (0:3 и 1:5), а также с трудом выиграли в серии буллитов у «Днепра», можно предположить, что на поединок с киевлянами донецкая команда будет более, чем заряжена. И заряжен клуб будет не просто на победу, а на победу с максимально разгромным счетом. 

«Ледяные Волки» минувший тур провели против «Белого Барса» - в этом матче киевлянам так и не удалось прошить Кирилла Кучера, а сама встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "барсов". При этом у столичной команды даже не всегда удавалось организовать полноценную атаку - счёт по броскам составил 40:22 также в пользу гостей площадки. 

https://uhl.ua/bitrix/images/1.gifВидеоролик c YouTube: 19 тур УХЛ Белый Барс - Ледяные Волки 2:0 
Всего в текущем розыгрыше УХЛ - Пари-Матч «Донбасс» и «Ледяные Волки» провели 3 очных встречи, которые завершились с общим счётом 19:2 в пользу донецкого клуба. «Донбасс», как явный фаворит встречи, постарается реабилитироваться перед собственными домашними трибунами, однако «Ледяные Волки» уже не один раз показывали, что могут больно кусать лидеров. 

18:45 «Белый Барс» — МХК «Динамо», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua 

В Белой Церкви тур продолжат «Белый Барс» и харьковский МХК «Динамо». На данный момент белоцерковцы набрали 25 очков и уверенно закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице, а харьковчане, не выиграв ни одного матча, с 1 баллом остались на шестой строчке.

В предыдущих трех встречах этих команд победа оставалась за белоцерковцами - все с разницей в 4 шайбы.  Так что и в этом поединке "барсы" вполне могут рассчитывать на очередную победу.

«Белый Барс» достаточно ровно проводит последние туры чемпионата - два овертайма с «Кременчуком» и «Донбассом», минимальное поражение от «Днепра» и две уверенные победы над «Ледяными Волками». Все это говорит о том, что "барсы" наконец-то нашли свою игру, а связка опыта и молодости начала давать свои плоды. Плюс в воротах уверенно страхует Кирилл Кучер, который не позволяет противникам увеличивать счёт на табло. 

4 декабря 

19:00 «Днепр» — «Кременчук», прямая трансляция — телеканал XSPORT и сайт УХЛ

В заключительном матче тура в Херсоне сойдутся лидеры турнирной таблицы «Днепр» и «Кременчук». В этом поединке "горожане" попробуют продлить свою победную серию, которая длится уже 7 встреч кряду, что только добавляет кременчужанам мотивации уйти на международную паузу на позитивной ноте. 

Минувший тур команда из Кременчуга завершила уверенной победой над «Донбассом» со счётом 5:1, а до этого также обыграла донецкую команду, но менее результативно - 3:0. Стоит отметить, что 6 из 8 шайб в ворота дончан «Кременчук» отправил в большинстве. 

https://uhl.ua/bitrix/images/1.gif«Днепр», в свою очередь, в рамках 19-го тура на домашней арене разгромил харьковчан со счётом 12:0, а до этого уступил дончанам в серии буллитов, завершив основное время и овертайм с нулями на табло. 
 
Что касается очных встреч «Днепра» и «Кременчука», то в двух матчах из трех победа оставалась за клубом из Кременчуга, что даёт хороший повод "щукам" при херсонских трибунах установить паритет. Всего в ворота «Днепра» "горожане" отправили 10 шайб - чаще всего отличался Дмитрий Орлов, на чьём счёт 3 шайбы в ворота Олега Петрова. 

В свою очередь «Днепр» ответил кременчужанам 8 шайбами - самыми результативными игроками "щук" против «Кременчука» стали Денис Василенков, Александр Каракулько и Микс Липсбергс, которые забросили по 2 шайбы. 

На протяжении текущего розыгрыша УХЛ-Пари-Матч «Кременчук» демонстрирует блестящую реализацию большинсва. Например, в очных встречах с "щуками" кременчужане использовали 6 из 9 своих попыток, на что херсонцы ответили 3 шайбами, при 8 удалениях противника.

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Хоккей, ХК Донбасс, УХЛ, ХК Днепр.
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