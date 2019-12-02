Украинский биатлонист: Можно было бороться за топ-30

Новости спорта:Биатлонист уверен в росте результатов на следующих стартах.

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко прокомментировал свой результат в мужской спринтерской гонке, в которой финишировал 46-м.

«Это первая гонка в сезоне, и, зная себя, начало мне всегда дается непросто. Поэтому я думаю, что эта гонка была неплохой для меня, если не считать два штрафных на стрельбе.

Не скажу, что доволен результатом. Понимаю, можно было бороться за 30-ку. Думаю, что с каждым стартом буду только улучшать свой результат», – приводит слова Руслана biathlon.com.ua.

Напомним, что Руслан не попал в очковую зону по итогам первой личной гонки сезона. Набрать очки удалось только Артему Приме.

Мужчины продолжат соревнования на Кубке мира 4 декабря. Они пробегут индивидуальную гонку длиною в 20 км и с 4-мя огневыми рубежами. Далее в программе Эстерсунда также классические эстафеты.