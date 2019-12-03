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Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)

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Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)
09:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Подопечные Александра Косенко уверенно обыграли сборную Хорватии в товарищеском матче в Черкассах.

Сборная Украины по футзалу в Черкассах провела товарищеский матч против команды Хорватии. Сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1.

Украинцы вышли вперед уже на 2-й минуте матча усилиями Михаила Зварича. В концовке первого тайма Украина забила еще дважды. Точные удары на счету Николая Белоцерковца и Владимира Разуванова.

Во второй половине встречи хорваты сумели сократить отставание после точного удара Ведрана Матошевича, но сравнять счет им не удалось.

Быстрый гол Зварича и шедевр Разуванова: обзор матча Украина - Хорватия в Черкассах:

Сегодня, 3 декабря, Украина проведет еще один спарринг с Хорватией. Начало встречи в 19:00.

Спарринги с Хорватией — это очередной этап подготовки украинской сборной к матчам элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020. Команда Александра Косенко в квалификации сыграет в группе B против команд Испании, Сербии и Франции.

Товарищеский матч

Украина — Хорватия 3:1 (3:0)

Голы: Зварич, 2, Белоцерковец, 17, Разуванов, 19 — Матошевич, 37

Украина: Иваняк, Ципун — Малышко, Зварич, Белоцерковец, Разуванов, Шотурма, Корсун, Педяш, Журба, Микитюк, Фаренюк, Сорокин, Еремин.

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