Братья Бе: С такими шутками нужно быть осторожнее

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16:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Журналист удивил норвежского биатлониста Тарьея Бё.

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, занявший второе место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, на пресс-конференции удивился вопросу о его весе. Один из журналистов задал вопрос: «Эксперты заметили, что вы выглядите стройнее по сравнению с прошлым сезоном. Вы что-то стали делать по-другому?».

Тарьей переспросил: «Что вы сказали? Каким я стал? А, я похудел. Хорошо. Может быть, это правда. Я не уверен, но если честно, я стал проводить меньше силовых тренировок».

Яркие костюмы и образы на церемонии "Золотой мяч 2019" (Фото)

Позднее в интервью NRK Бё-старший так отреагировал на заданный вопрос: «Наверное, это задумывалось как смешная шутка, но вообще с такими вопросами нужно быть осторожнее. Вы никогда не знаете о личных делах других».

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Тарьей Бе.
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