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Макаряйнен: В глазах все размывается, когда я долго прицеливаюсь

Макаряйнен: В глазах все размывается, когда я долго прицеливаюсь
21:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кайса Макаряйнен объяснила свой плохой результат в спринте.

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен прокомментировала 53-е место в спринте первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Спортсменка рассказала, что на трассе была плохая видимость, что стало причиной промахов, но, при этом, она осталась довольна лыжным ходом.

"Я все время ждала, чтобы картинка стала четче, потому что все было размыто. Поэтому мне пришлось сдаться.

Я одну и ту же ошибку допустила три раза. В глазах все размывается, когда я долго прицеливаюсь. И потом, во время вечерних гонок всегда мало света. А когда смотришь через фильтр, света еще меньше. Хотелось бы больше гонок в дневное время.

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Если бы второй выстрел попал в цель, было бы другое дело. Но я приятно удивлена лыжным ходом. Однако, такое количество штрафных кругов не помогает", - цитирует Макаряйнен Yle.

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Биатлон, Финляндия, Новости спорта, Кайса Макаряйнен.
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