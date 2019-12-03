Донбасс и Белый Барс одержали очередные победы

Новости спорта:Команда из Белой Церкви идет четвертой в чемпионате.

В матчах 20-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» обыграл на своей площадке «Ледяных Волков» 9:1, а «Белый Барс» разгромил дома харьковское «Динамо» 12:0.

В Дружковке «Донбасс» одержал непростую победу над «Ледяными Волками». Только в последнем периоде хозяева сумели сделать счет комфортным - 9:1. У «Донбасса» шайбы забросили: Мазур, Лялька (дважды), Шишлянников (трижды), Карпенко (дважды), Разумов. За столичный клуб отличился Федосов.

А вот «Белый Барс» без проблем одолел харьковское «Динамо» 12:0. Команда из Белой Церкви набрала 28 очков и уверенно занимает четвёртое место.

Лидирует в чемпионате «Кременчуг», который набрал 50 очков в 19 матчах. На втором месте «Днепр» - 41 (18), на третьей позиции «Донбасс» - 37 (18).

Напомним, в центральном матче 19-го тура УХЛ «Донбасс» уступил дома «Кременчугу» 1:5.