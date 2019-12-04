Мотор одержал уверенную победу в SEHA-Лиге, обыграв Нексе (Видео)

Запорожский Мотор в матче десятого тура SEHA-Лиги одержал победу над хорватским Нексе (28:25).
Первый тайм чемпион Украины проиграл с минимальным счетом. Вторая половина матча осталась за Мотором — запорожцы выиграли с перевесом в четыре мяча.
Мотор одержал шестую победу в восьми матчах, сравнявшись по очкам с Вардаром, но македонцы свой матч сыграют позже.
Обзор матча:
В следующем туре SEHA-Лиги Мотор в Запорожье сыграет против сербской Войводины.
SEHA-Лига. Группа А. 10 тур
Нексе (Хорватия) — Мотор (Украина) 25:28 (15:14, 10:14)