Мотор одержал уверенную победу в SEHA-Лиге, обыграв Нексе (Видео)

Новости спорта:Запорожский Мотор одолел Нексе из Хорватии в матче десятого тура SEHA-Лиги.

Запорожский Мотор в матче десятого тура SEHA-Лиги одержал победу над хорватским Нексе (28:25).

Первый тайм чемпион Украины проиграл с минимальным счетом. Вторая половина матча осталась за Мотором — запорожцы выиграли с перевесом в четыре мяча.

Мотор одержал шестую победу в восьми матчах, сравнявшись по очкам с Вардаром, но македонцы свой матч сыграют позже.

Обзор матча:

В следующем туре SEHA-Лиги Мотор в Запорожье сыграет против сербской Войводины.

SEHA-Лига. Группа А. 10 тур

Нексе (Хорватия) — Мотор (Украина) 25:28 (15:14, 10:14)