Джима вернулась к тренировкам после жесткого столкновения

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела первую тренировку после небольшой травмы, полученной на тренировке накануне.
Под руководством словенского тренера Уроша Велепца она поработала над стрельбой, а также испытала трассу Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Сегодня станет известно, сможет ли олимпийская чемпионка принять участие в индивидуальной гонке.
Напомним, на днях на тренировке Джима столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Одна ехала противоходом, а вторая — на спуск.
В среду, 4 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Начало гонки в 17:20 (трансляция - UA-Перший). У женщин индивидуальная гонка пройдет 5 декабря (17:20).