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Джима вернулась к тренировкам после жесткого столкновения

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Джима вернулась к тренировкам после жесткого столкновения
09:41 Сегодня Телеграф Фото: UA-біатлон

Новости спорта:Украинская биатлонистка получила микротравму во время тренировки.

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела первую тренировку после небольшой травмы, полученной на тренировке накануне.

Под руководством словенского тренера Уроша Велепца она поработала над стрельбой, а также испытала трассу Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Сегодня станет известно, сможет ли олимпийская чемпионка принять участие в индивидуальной гонке.

Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды

Напомним, на днях на тренировке Джима столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Одна ехала противоходом, а вторая — на спуск.

В среду, 4 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Начало гонки в 17:20 (трансляция - UA-Перший). У женщин индивидуальная гонка пройдет 5 декабря (17:20).

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Сборная Украины, Новости спорта, Юлия Джима, Новости биатлона.
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