Биатлон 4 декабря: где и когда смотреть индивидуальную гонку в Эстерсунде

Новости спорта:В среду, 4 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет индивидуальная мужская гонка Кубка мира по биатлону.

Сегодня в шведском Эстерсунде состоится индивидуальная мужская гонка в рамках первого этапа Кубка мира. Начало – в 17.20. Прямая трансляция - на канале UA-Перший.

Сборную Украины представят: Дмитрий Пидручный (8), Артем Прима (42), Артем Тищенко (72), Руслан Ткаленко (78), Антон Дудченко (91).

Индивидуальная гонка – самая длинная дисциплина в биатлоне. Дистанция у мужчин состоит из пяти кругов по четыре километра, а также четырех огневых рубежей (лежа-стоя-лежа-стоя).

Спортсмены стартуют по очереди с интервалом в 30 секунд. За каждый промах биатлонист получает дополнительную минуту к итоговому времени прохождения трассы.

Индивидуальная гонка среди женщин состоится в четверг, 5 декабря - начало в 17:20.