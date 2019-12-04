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Фуркад выиграл личную гонку Кубка мира впервые за 354 дня

Фуркад выиграл личную гонку Кубка мира впервые за 354 дня
20:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, выиграв индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция, одержал первую с 15 декабря 2018 года победу на этапах Кубка мира. В этот день он выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Чуть ранее, 6 декабря 2018 года, Фуркадом была одержана победа в индивидуальной гонке Кубка мира. 354 дня, почти год, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте не знал побед в личных гонках турнира. Француз выигрывал медали только в эстафетных гонках Кубка мира. Его бесподиумная серия составила 15 гонок.

Отметим, что Кубок мира в общем зачёте Фуркад выигрывал 7 раз подряд, с сезона-2011/12 по 2017/18. В прошлом сезоне трофей достался норвежцу Йоханнесу Бё.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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