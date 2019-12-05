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Четверг, 05.12.2019
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Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020

Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
17:00 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:На текущий момент в списке 28 человек.

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко определился с расширенной заявкой команды на чемпионат Европы, который стартует 9 января. Все имена игроков опубликовала пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Вратари: 1. Антон Терехов («Погонь-Щецин», Польша), 12. Антон Деревянкин (ZTR), 55. Геннадий Комок («Мотор»), 81. Валентин Кошевой («Азоты-Пулавы», Польша).

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Полевые игроки: 3. Дмитрий Тютюнник («Мотор»), 4. Евгений Буйненко («Ошорази FKSE», Венгрия), 5. Андрей Акименко (ZTR), 9. Александр Кириленко («Пермские Медведи», Россия), 10. Александр Шевелев («Еврофарм Работник», Македония), 11. Захар Денисов («Мотор»), 13. Владислав Залевский (ZTR), 14. Дмитрий Дорощук («Мотор»), 15. Александр Тиль (ZTR), 17. Дмитрий Горига («Погонь-Щецин», Польша), 20. Артем Козакевич («Мотор»), 21. Евгений Жук («Пермские Медведи», Россия), 22. Роман Чичикало («Заглембе Любин», Польша), 23. Владислав Донцов («Мотор»), 24. Максим Карамышев («Васлуй», Румыния), 25. Павел Гурковский («Мотор»), 26. Станислав Жуков («Мотор»), 27. Иван Бурзак (ZTR), 31. Дмитрий Артеменко (ZTR), 32. Владислав Остроушко («Еврофарм Работник», Македония), 33. Сергей Онуфриенко («Шартр», Франция), 73. Юрий Кубатко («Мотор»), 77. Дмитрий Ильченко (ZTR), 99. Владислав Паровинчак («Мотор»).

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Гандбол, Сборная Украины, Евро, Евро-2020.
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