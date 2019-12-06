НХЛ результаты матчей 05.12.19 (Видео)

Новости спорта:Состоялись очередные матчи в НХЛ.

Айлендерс, перехватившие первенство у Рейнджерс за звание главной организации Ньо-Йорка, принимали "золотых рыарей" и в овертайме сумели обыграть финалистов Кубке Стэнли двухлетней давнjсти.

Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Голден Найтс 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0 OT)

Бостон проиграл впервые за 9 матчей, но за счет выхода в овертайм Брюиз сумели заработать 1 балл.

Бостон Брюинз — Чикаго Блэкхокс 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1 ОТ)

Остальные результаты дня:

Каролина Харрикейнз — Сан-Хосе Шаркс 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0 ОТ, 1:0 бул.)

Коламбус Блу Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Монреаль Канадиенс — Колорадо Эвэланш 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Даллас Старс — Виннипег Джетс 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0 ОТ)

Тампа Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Пока что в лидерах идет действующий обладатель Кубка Вашингтон Кэпитался, на западе на первой позиции разместился финалист Сент-Луис. Букмекеры уже прекрасно понимают, что повторение прошлогоднего финала очень вероятное.