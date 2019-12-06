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Пятница, 06.12.2019
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Романчук не сумел защитить звание чемпиона Европы

Романчук не сумел защитить звание чемпиона Европы
22:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Романчук остался без медали ЧЕ по плаванию на коронной дистанции.

Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук сенсационно не сумел завоевать медаль на своей коронной дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в столице Шотландии Глазго.

В финал украинец, который является чемпионом Европы 2017 года, вышел со вторым временем по итогам всех заплывов.

Первую треть дистанции трое фаворитов шли ровно – Романчук на сантиметры даже опережал оппонентов, но после 500 м итальянец Грегорио Палтриньери сделал рывок, на который ответил норвежец Хенрик Кристиансен, а вот Романчук начал отставать.

Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию

Более того, украинец пропустил вперед себе француза Давида Обри и в итоге он показал четвертый результат – 14:32.51 минуты. Победителем стал Палтриньери, который опередил Романчука более чем на 15 секунд.

Ранее сообщалось, что Дарья Зевина принесла Украине первую медаль ЧЕ.

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Чемпионат Европы, Плавание, ЧЕ, Михаил Романчук.
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