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Брынзак: Нам надо кого-то искать на финиш с перспективой Олимпиады

Брынзак: Нам надо кого-то искать на финиш с перспективой Олимпиады
16:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Спрогнозировать результат мужской и женской эстафет украинец не решился.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился своими мыслями по поводу предстоящих эстафет на этапе Кубка мира в Эстерсунде. По его словам, сейчас сборная Украины находится в поиске оптимального состава на Олимпийские игры.

«Сейчас Юрай будет пробовать различные варианты, чтобы собрать команду к чемпионату мира и дальше – к Олимпийским Играм. Потому я ожидаю в ближайшее время много экспериментов, расстановок по этапам. И сейчас на результат мы будем смотреть более спокойно, понимая, что идут поиски», — цитирует слова Брынзака biathlon.com.ua. 

«Сегодняшняя эстафета? Никто не может спрогнозировать результат. Если будут стрелять с минимальным количеством запасных патронов и без штрафных кругов, то будут бороться. На сегодняшний день, считаю, место в шестерке было бы супер-результатом, 8-10 место – хороший итог».

«Состояние Пидручного? Скажу честно, я каждый день не общаюсь с тренерами, но если на гонку Пидручного поставили, значит, он готов бежать. Там есть тренеры, есть врач – мне о каких-то проблемах со здоровьем ребят не сообщали».

«По женской сборной — нам надо кого-то искать на финиш с перспективой Олимпиады. Даша Блашко быстро и стабильно стреляет, а в последней гонке и последний круг бежала неплохо. Надо ее проверить, и надеюсь, что она справится. Потому что из тех девчонок, которые сейчас в Остерсунде, никто особо последние этапы не бегал. К тому же, мы не знаем, сколько еще будут тренироваться и выступать старшие девчонки, а на Пекин нужно нарабатывать варианты уже сейчас».

«На следующем этапе Кубка мира Хохфильцене Лена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надя Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может быть, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же будет необходимо ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой – там всего два часа езды. У мужской сборной ситуация следующая. Юрай говорил, что присматривается к Цымбалу и Доценко, но это перспектива на Анси – ребята еще должны подтвердить свой уровень в Риднау».

Артем Тищенко, Роман Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный примут участие в мужской эстафете в Эстерсунде. Гонка состоится сегодня в 18:30 по киевскому времени.

Женская эстафета состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало гонки — в 16:30 по киевскому времени. В составе украинской сборной будут выступать Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко.

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Сборная Украины, Биатлон, ФБУ, Владимир Брынзак.
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