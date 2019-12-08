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Прима рассказал о сложностях на старте биатлонного сезона

Прима рассказал о сложностях на старте биатлонного сезона
09:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Федерация биатлона Украины

Новости спорта:Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Биатлонист Артем Прима прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Украинец отметил, что у него еще нет уверенности на огневом рубеже, из-за чего он долго стрелял.

«Ветер у меня на лежке был порывистый, слева. При подходе на огневой рубеж тренеры говорили делать поправку, но я решил не делать — работал на вынос слева. С технической стороны на стрельбе все было нормально, но сейчас еще нет уверенности — из-за этого долговато стрелял, плюс пришлось брать дополнительные патроны, а это тоже занимает время».

«Спасибо ребятам из сервиса — в который раз, лыжи здорово работали. За счет этого можно было держать скорость по дистанции и работать, когда нужно было выходить вперед», — цитирует Приму Biathlon.com.ua.

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Сборная Украины в мужской эстафете финишировала на шестой позиции. Украинцы уступили победителям гонки команде Норвегии две с половиной минуты.

Завтра в Эстерсунде состоится женская эстафета. Начало гонки в 16:30 по киевскому времени. В состав украинской сборной вошли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко.

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Биатлон, Артем Прима, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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