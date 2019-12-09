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Три личных рекорда: Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира по скеатлону

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Три личных рекорда: Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира по скеатлону
10:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:Владислав Гераскевич побил сразу три личных рекорда на стартовом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич побил сразу три личных рекорда на стартовом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Лучшие показатели в карьере украинец продемонстрировал в стартовом разгоне (4,97 секунд), максимальной скорости на трассе (121,53 км/час), а также на финише (53,28 секунды).

Если в первой попытке Гераскевичу удалось занять шестое место, то во второй лишь 19 позицию. Украинцу не удалось попасть в топ-10 первого этапа, он занял 12 место. Он проиграл лидеру 1,16 секунды.

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"Во второй заезд Владислава, как и других спортсменов, к сожалению, вмешалась лотерея под названием погода. Раз за разом поднимались сильные порывы ветра со снегом и это сильно повлияло на результаты второго заезда. Кому-то повезло прискочить в паузах между этими порывами, кому-то нет", - написал в Facebook отец и тренер Михаил Гераскевич.

Победителем этапа в Лейк-Плэсиде стал немец Аксель Юнгк, второе место занял Мартинс Дурукс из Латвии, а тройку призеров замкнул россиянин Александр Третьяков.

Следующий этап состоится тоже в Лейк-Плэсиде и пройдет 13 декабря.

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Владислав Гераскевич, Скеатлон, Новости скеатлона.
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