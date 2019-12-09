Фуркад - о допинге: Надеюсь, что Россию накажут

Новости спорта:Мартен Фуркад высказал свою позицию относительно допинговой ситуации в России.

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал свою позицию относительно допинговой ситуации в России и заявил, что потерял несколько медалей из-за представителей этой страны.

«Думаю, Россию накажут и надеюсь на это. Я потерял пару медалей из-за нее.

Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия оставалась сильной нацией в зимних видах спорта. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте.

Все знают, как я отношусь к допинговому вопросу. Я не могу обманывать. Но я не рад этой ситуации. Как и Германия, Норвегия, Франция, Россия является важной страной в спорте», – приводит слова Мартена Фуркада NRK.

Напомним, что ВАДА рекомендовало лишить РУСАДА статуса соответствия, что приблизило Россию к возможному отстранению от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

В октябре подмену данных Московской антидопинговой лаборатории подтвердил глава российского агенства Юрий Ганус.