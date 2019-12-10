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Киберспорт: Черкассы приняли Всеукраинский киберспортивный турнир

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Киберспорт: Черкассы приняли Всеукраинский киберспортивный турнир
17:35 Сегодня Телеграф Фото: ЧОГА

Новости спорта:Всеукраинский киберспортивный турнир состоялся в Черкассах.

Впервые в Черкассах и второй раз в Украине ценителей компьютерных игр и киберспортивных турниров собрал Всеукраинский студенческий турнир по киберспорту - «Ukrainian University Open 2019 Winter Cup» с игр «Dota2» и «CS:Gо». В упорной борьбе определились четыре команды-финалисты, которые соревновались за звание победителя и призовой фонд в 50 000 гривен, сообщают в Черкасском национальном университете. Именно здесь проходил финал соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

В игре «Dota 2» посоревновались «Black Squad» Киевского национального торгово-экономического университета (капитан - Кирилл Панасенко) и «NAU Stewards» Национального авиационного университета (капитан - Глеб Орловский).

В игре «CS:GO» противостояли команды «XNYRE» Харьковского национального университета радиоэлектроники (капитан - Александр Лаптий) и «NAU Stewards» Национального авиационного университета (капитан - Александр Рыжов).

Организаторами нынешнего турнира «Ukrainian University Open 2019 Winter Cup» являются: Всеукраинская общественная организация «Спортивная студенческий союз», Комитет по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, Федерация «Esports Ukraine».

Официальным техническим партнером чемпионата стала компания «Cyberring» - одна из лучших киберспортивных арен.

Исполнительный директор Федерации «Esports Ukraine» Эдуард Анохин рассказал о важности проведения таких турниров именно на базе высших учебных заведений:

- Черкасский национальный - это действительно прогрессивный и технологическое заведение, где учатся и преподают доброжелательные и умные люди. Представителям Федерации очень приятно, что ЗВО поддерживают киберспорт. Уже второй раз подряд в Украине подобный турнир проводится в университете, и это начало хорошей традиции. Мы надеемся, что киберспорт распространяться среди студенчества. Совместными усилиями мы достигнем нового уровня киберспорта.

У 2012 году мощным толчком для развития индустрии в СНГ стали турниры от Украинской компании «Starladder», Киев начали посещать команды со всех уголков мира, а уже в 2017 году в «Дворце Украина» проходил турнир по «Dota2» - «Kiev Major», с призовым фондом в 3000000 $.

В начале 2020 году Украина вновь станет центром киберспорта и будет принимать Minor турнир, на этот раз в Буковеле с призовым фондом 300 000 $.

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Интернет, Черкассы, Киберспорт, Всеукраинский киберспортивный турни.
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