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Еврокубковый матч перенесли из-за непогоды в Украине
23:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Запорожье из-за погодных условий отменили гандбольный матч.

В Запорожье из-за погодных условий отменены гандбольный матч между командами Украины и Сербии.

Об этом пресс служба ГК "Мотор" сообщила на странице в Facebook.

"Из-за погодных условий матч SEHA - Gazprom League сегодня отменен. Игра будет перенесена на неопределенный срок", - сообщили в гандбольной клубе.

Новую дату и время игры в "Моторе" обещают сообщить в ближайшее время.

Матч должен был состояться сегодня во дворце спорта "Юность". Планировалось, что "Мотор" проведет последнюю домашнюю игру с сербской командой в этом году.

Как ранее сообщал Укринформ, сегодня аэропорт Запорожья отменил из-за тумана несколько рейсов.

По данным гидрометцентра, 11 декабря в Запорожье также ожидается туман с видимостью 100-500 метров.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, Мотор.
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