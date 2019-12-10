Еврокубковый матч перенесли из-за непогоды в Украине

Новости спорта:В Запорожье из-за погодных условий отменили гандбольный матч.

В Запорожье из-за погодных условий отменены гандбольный матч между командами Украины и Сербии.

Об этом пресс служба ГК "Мотор" сообщила на странице в Facebook.

"Из-за погодных условий матч SEHA - Gazprom League сегодня отменен. Игра будет перенесена на неопределенный срок", - сообщили в гандбольной клубе.

Новую дату и время игры в "Моторе" обещают сообщить в ближайшее время.

Матч должен был состояться сегодня во дворце спорта "Юность". Планировалось, что "Мотор" проведет последнюю домашнюю игру с сербской командой в этом году.

Как ранее сообщал Укринформ, сегодня аэропорт Запорожья отменил из-за тумана несколько рейсов.

По данным гидрометцентра, 11 декабря в Запорожье также ожидается туман с видимостью 100-500 метров.