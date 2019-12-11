Игрок НХЛ потерял шайбу во время буллита (Видео)

Новости спорта:«Эдмонтон» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В матче НХЛ Каролина Харрикейнз нанесла гостевое поражение Эдмонтону со счетом 6:3.

При этом капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Интересно, что при счете 1:3 он получил право на буллит, которым мог вернуть интригу в матч. Но вышло вот так...

Wait... Connor McDavid lost the puck on a penalty shot???? pic.twitter.com/qUHwXsgF6x — CJ Fogler (@cjzero) 11 грудня 2019 р.

После этого Каролина ушла в отрыв, закончив матч победой.