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Игрок НХЛ потерял шайбу во время буллита (Видео)

Игрок НХЛ потерял шайбу во время буллита (Видео)
15:38 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости спорта:«Эдмонтон» проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В матче НХЛ Каролина Харрикейнз нанесла гостевое поражение Эдмонтону со счетом 6:3.

При этом капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Интересно, что при счете 1:3 он получил право на буллит, которым мог вернуть интригу в матч. Но вышло вот так...

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После этого Каролина ушла в отрыв, закончив матч победой.

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Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Спорт, Буллит, Коннор Макдэвид.
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