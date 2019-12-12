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Хоккейный матч Украина - Южная Корея перенесен по уникальной причине

Хоккейный матч Украина - Южная Корея перенесен по уникальной причине
16:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФХУ

Новости спорта:Дело в том, что у сборной Украины не осталось здоровых вратарей.

Матч турнира Euro Ice Hockey Challenge между сборными Украины и Южной Кореи перенесен с 12 на 13 декабря по необычной причине.

Дело в том, что у сборной Украины не осталось здоровых вратарей. Оба украинских голкипера получили травмы в первой игре турнира в Будапеште против сборной Беларуси (1:4). Богдан Дьяченко и Олег Петров были травмированы, и игра была остановлена досрочно на 43-й минуте.

Встреча с корейцами планировалась 12 декабря на 17:00, но теперь состоится 13 декабря в 17:00. За это время к сборной Украины успеют присоединиться резервные вратари, специально вызванные в Венгрию в срочном порядке.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, Сборная Южной Кореи по хоккею, Ice Hockey Challenge.
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