Хоккейный матч Украина - Южная Корея перенесен по уникальной причине

Новости спорта:Дело в том, что у сборной Украины не осталось здоровых вратарей.

Матч турнира Euro Ice Hockey Challenge между сборными Украины и Южной Кореи перенесен с 12 на 13 декабря по необычной причине.

Дело в том, что у сборной Украины не осталось здоровых вратарей. Оба украинских голкипера получили травмы в первой игре турнира в Будапеште против сборной Беларуси (1:4). Богдан Дьяченко и Олег Петров были травмированы, и игра была остановлена досрочно на 43-й минуте.

Встреча с корейцами планировалась 12 декабря на 17:00, но теперь состоится 13 декабря в 17:00. За это время к сборной Украины успеют присоединиться резервные вратари, специально вызванные в Венгрию в срочном порядке.