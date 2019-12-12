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Биатлон. Украина попала в цветочную церемонию в мужском суперспринте в Риднау

Биатлон. Украина попала в цветочную церемонию в мужском суперспринте в Риднау
18:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Риднау завершилась мужская суперспринтерская гонка в рамках Кубка IBU.

Двое украинских биатлонистов по результатам соревнования попали в цветочную церемонию - Сергей Семенов финишировал четвертым, а Богдан Цымбал - шестым.

Первых три рубежа выдались у спортсменов без промахов, но в заключительной стрельбе все-таки использовали по одному запасному патрону.

Кроме того, Цымбал преодолел штрафной круг.

Первое место в гонке занял норвежец Ларс-Хельге Биркланд, на втором оказался итальянец Руди Дзини, третий - француз Мартен Перрилья Боттоне.

Кубок IBU, второй этап, Риднау

Меркушина завоевала серебро в Риднау

Суперспринт, мужчины

1. Ларс-Хельге Биркланд (1+2) 14:39,6

2. Руди Дзини (0+1) +7,5

3. Мартен Перрилья Боттоне (0+3) +8,5

...

4. Сергей Семенов (0+1) +9,0

6. Богдан Цымбал (1+1) +12,4

27. Андрей Доценко (3+3) +1:48,6

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