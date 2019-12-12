Биатлон. Украина попала в цветочную церемонию в мужском суперспринте в Риднау

Двое украинских биатлонистов по результатам соревнования попали в цветочную церемонию - Сергей Семенов финишировал четвертым, а Богдан Цымбал - шестым.
Первых три рубежа выдались у спортсменов без промахов, но в заключительной стрельбе все-таки использовали по одному запасному патрону.
Кроме того, Цымбал преодолел штрафной круг.
Первое место в гонке занял норвежец Ларс-Хельге Биркланд, на втором оказался итальянец Руди Дзини, третий - француз Мартен Перрилья Боттоне.
Кубок IBU, второй этап, Риднау
Суперспринт, мужчины
1. Ларс-Хельге Биркланд (1+2) 14:39,6
2. Руди Дзини (0+1) +7,5
3. Мартен Перрилья Боттоне (0+3) +8,5
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4. Сергей Семенов (0+1) +9,0
6. Богдан Цымбал (1+1) +12,4
27. Андрей Доценко (3+3) +1:48,6