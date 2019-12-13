Биатлон. Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене 13.12.19

Новости спорта:В пятницу, 13 декабря, в Австрии начинается второй этап Кубка мира по биатлону.

Стали известны составы и стартовые номера мужской и женской сборных Украины на спринтерские гонки второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Первый стартовый номер у женщин получила Валентина Семеренко. Елена Пидгрушная, отправится на дистанцию последней из украинок. Она получила 84-й стартовый номер.

Стартовые номера украинок в спринте: Валентина Семеренко (1), Юлия Джима (19), Вита Семеренко (44), Дарья Блашко (54), Елена Пидгрушная (84).

Стартовые номера украинцев в спринте: Артем Прима (5), Дмитрий Пидручный (30), Антон Дудченко (43), Руслан Ткаленко (63), Артем Тищенко (105).

Второй этап Кубка мира по биатлону стартует завтра, 13 декабря, в Хохфильцене. В программе соревнований запланированы спринтерские гонки, гонки преследования и классические эстафеты.