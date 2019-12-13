UFC 245: все расклады турнира

Новости спорта:В ночь на 15 декабря в Лас-Вегасе состоится серия боев UFC 245.

Всего запланировано 13 поединков, но больше всего фанатов будут интересовать титульные схватки. В октагоне будет решаться судьба чемпионских поясов в полусреднем и полулегком весе у мужчин и в легчайшем весе у женщин.

В главном бою Камару Усман будет защищать свой титул, который он завоевал в марте победив Тайрона Вудли. Соперник Усмана - Колби Ковингтон, ранее владевший званием временного чемпиона в этой весовой категории.

Камару и Колби во многом похожи своими стилями и оба делают ставку на работу в партере. Именно поэтому сложно сказать, у кого больше шансов на победу. Хотя, аналитики Parimatch все же больше верят в Усмана - 63%. Также стоит отметить, что бойцы перед поединками успели наговорить разного один другому и это лишь подлило масла в огонь. Ожидается, что публика будет больше поддерживать весельчака Колби, который знает, как завести фанатов.

Также будет отстаивать титул Макс Холлоуэй. Его соперник - Александр Волкановски, победивший в прошлом поединке экс-чемпиона Жозе Алду. Впрочем, лучшие дни бразильца позади и потому не всех тот бой впечатлил. Так что в этой схватке шансы на стороне чемпиона - 61% от Parimatch. Макс набрал отличный темп и мало кто может сравниться с ним в стойке. Другой вопрос, как он справится с опытным борцом. Именно таким является Волкановски.

Еще один чемпионский бой, это встреча Аманды Нуньес и Жермейн де Рандамье. Кстати, это еще и реванш. Шесть лет Аманда нокаутировала Жермейн в первом раунде и теперь де Рандамье может отомстить за то поражение, а заодно и отобрать чемпионский титул. Правда, пока что шансы не в ее пользу - 72% на победу Аманды по оценкам Parimatch. Это неудивительно, так как у Нуньес за плечами более серьезные соперницы, такие как, например, Кристиан Сантос.